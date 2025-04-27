Иностранные наемники оставляют ряды ВСУ: разведка раскрывает причины

Согласно данным разведки, число иностранных наемников в рядах ВСУ сократилось. Генерал-лейтенант Апты Алаудинов, командир спецназа "Ахмат", отметил трудности ВСУ с набором бойцов из-за значительных потерь на Украине.
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