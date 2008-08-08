Подоляка. Война 08.08.08 – Почему Россия была готова, а Грузия нет: или почему Саакашвили жевал свой галстук | Долой кровавый режим Гитанаса Науседа

Война 08.08.08 – Почему Россия была готова, а Грузия нет: или почему Саакашвили жевал свой галстук В этой части мы начнем рвать Ваши устоявшиеся шаблоны и для начала поговорим – почему Грузия оказалась к войне, которую она начала не готовой, … а Россия - готовой Долой кровавый режим Гитанаса Науседа: литовцы и «гости Литвы» из Ирака – Вы невероятные))) «Свобода протестовать не является свободой применять насилие» (10 августа 2021 года, Президент Литвы Гатанас Науседу) «ЕС должен активно реагировать на ситуацию в Беларуси… в обеспечении стабильности, уважения к демократическим ценностям, правам человека и свободам» (10 августа 2020 года, Президент Литвы Гатанас Науседу) Ну да, мы же не понимаем, это другое.