Камала Харрис может стать кандидатом в президенты США

Ее шансы победить на выборах вдвое выше, чем у Джо Байдена, считают букмекеры Вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии, пишет Newsweek.
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