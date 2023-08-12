Суеверие, пациенты-мужчины, тренды на создание нового тела и осложнения после операции: интервью с пластическим хирургом

КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ШАПКЕ? О суевериях, необычных операциях, создании нового тела, пациентах-мужчинах и о том, в каких случаях пластика портит красоту, «Крымской газете» рассказал пластический хирург Владимир Ильин.
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