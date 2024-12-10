За пропаганду домашнего насилия предлагают штрафовать

Законопроект о борьбе с пропагандой и оправданием домашнего насилия предполагает штрафы с виновных. Его авторы считают, что 5-10 тысяч рублей, отданных в пользу государства, должны образумить публично пропагандирующих и оправдывающих насилие в семье.
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