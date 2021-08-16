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В Якутии за сутки ликвидировали 11 природных пожаров на общей площади свыше 42 тыс. га

В Якутии за сутки ликвидировали 11 природных пожаров на общей площади свыше 42 тыс. га

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 163 природных пожара, за сутки ликвидировано 11 на общей площади свыше 42 тыс.

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