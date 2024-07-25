Сроки и стоимость обучение в автошколе на права для управления транспортным средством в 2024 году

Еще При получении водительских прав возникает множество вопросов. Сколько времени занимает обучение для получения лицензии класса B, сколько это стоит и можно ли сэкономить? Давайте вместе исследуем проект автопочты.
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