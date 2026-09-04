Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Сочи

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Эти ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов.
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