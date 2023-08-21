Недолго побыли. Финны собрались выходить из НАТО. И не только они

Liudmila Abramova

Задолбали чухонцы, все двери обмахрили по углам! То им зайти куда-то, зажмурившись, то, проспавшиись, выйти... у красивых уже были, у дерьмократичных тоже отметились, от боевых и буйных еле отвертелись убежать..., теперь решили с умными перетерь за жизнь чухляндии? А на хрена, спрашивается, они умным -то теперь нужны?