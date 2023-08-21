Не так давно я писал, что один из новых кандидатов в президенты Суоми за основу избирательной программы взял курс на восстановление отношений с Россией.
Недолго побыли. Финны собрались выходить из НАТО. И не только они
Комментарии
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Liudmila Abramova
Задолбали чухонцы, все двери обмахрили по углам! То им зайти куда-то, зажмурившись, то, проспавшиись, выйти... у красивых уже были, у дерьмократичных тоже отметились, от боевых и буйных еле отвертелись убежать..., теперь решили с умными перетерь за жизнь чухляндии? А на хрена, спрашивается, они умным -то теперь нужны?
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22 час.
N ET
да шли бы тундрой дальше...
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22 час.
Владимир Алтайцев
Предавших не принимать в знакомые.
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21 час.
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