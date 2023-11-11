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Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу Бердянску Запорожской области, по предварительным данным, сбиты две ракеты Storm Shadow.

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