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33 года спустя: как сложилась судьба и где сейчас 18 актеров сериала «Секретные материалы»

33 года спустя: как сложилась судьба и где сейчас 18 актеров сериала «Секретные материалы»

Вышедшие в 1993 году «Секретные материалы» навсегда перевернули телевизионную фантастику. Мрачные правительственные заговоры, мистические расследования и невероятная химия между агентами ФБР превратили задумку Криса Картера в культовую франшизу.

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