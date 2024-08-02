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Workspace впервые представил Рейтинг медийности ТОП-менеджеров

Digital-портал Workspace впервые представил Рейтинги медийности ТОП-менеджеров агентств. Открытость и прозрачность – ключевые качества, которые помогают компаниям выстраивать прочные отношения с текущими клиентами и партнерами, а также привлекать новых.

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