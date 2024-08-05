Шлезвиг-гольштейнская война 1864 года и ее политические последствия

Шлезвиг-гольштейнский вопрос являлся одним из сложнейших в истории международных отношений, а война 1864 года, также известная как Датская война – одна из трех европейских войн, в которых участвовала Пруссия в период нахождения на посту канцлера Отто фон Бисмарка.