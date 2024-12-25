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Московский суд оштрафовал бизнесмена Чичваркина

Московский суд оштрафовал бизнесмена Чичваркина

Суд повторно оштрафовал Чичваркина за неисполнение обязанностей иноагента Гагаринский суд Москвы вновь назначил бизнесмену Евгению Чичваркину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) наказание за нарушение правил деятельности иноагента, сообщили ТАСС в инстанции.

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