Объяснено загадочное затемнение звезды Бетельгейзе

Астрофизики Центра вычислительной астрофизики Института Флэтайрон совместно с коллегами из Университета Вайоминга и обсерватории Конколи в Венгрии объяснили загадочное затемнение звезды Бетельгейзе тем, что у нее, вероятно, есть звезда-компаньон.
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