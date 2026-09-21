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Венгрия отказалась от строительства нефтехранилища по проекту Украины

Венгрия отказалась от строительства нефтехранилища по проекту Украины

Строительство на территории Венгрии хранилища для нефтепродуктов, предназначенного для Украины правительство Венгрии не допустит, заявил премьер-министр Петер Мадьяр, выступая в парламенте Венгрии 21 сентября в эфире телеканала М1.

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