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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» поменяет оттенок красного и представит «смелую» расцветку болида-2025 (AutoRacer)

Скудерия покажет машину на сезон-2025 19 февраля и собирается сразу же опробовать ее на трассе. По информации AutoRacer, на общем шоу, которое состоится днем ранее, 18 февраля в Лондоне, «Феррари» (как, вероятно, и другие команды) продемонстрирует не актуальный болид, а лишь ливрею.

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