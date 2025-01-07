«Феррари» поменяет оттенок красного и представит «смелую» расцветку болида-2025 (AutoRacer)

Скудерия покажет машину на сезон-2025 19 февраля и собирается сразу же опробовать ее на трассе. По информации AutoRacer, на общем шоу, которое состоится днем ранее, 18 февраля в Лондоне, «Феррари» (как, вероятно, и другие команды) продемонстрирует не актуальный болид, а лишь ливрею.