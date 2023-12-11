Россиянин прилетел в США без паспорта и ничего не вспомнил

Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и билета и не смог объяснить это Российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и не смог объяснить, как это произошло, передает телеканал Fox News со ссылкой на документ с подписью специального агента ФБР.