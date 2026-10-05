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Царьград

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Смартфоны отказались от 3,5 мм разъема в пользу беспроводных решений

Смартфоны отказались от 3,5 мм разъема в пользу беспроводных решений

С появлением автономных наушников проводные гарнитуры теряют актуальность. Пользователи оценили удобство беспроводного подключения, избавившего от кабелей.

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