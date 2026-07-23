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США ударили по 13 городам Ирана, хуситы атаковали саудовские нефтяные танкеры

США ударили по 13 городам Ирана, хуситы атаковали саудовские нефтяные танкеры Центральное командование США (CENTCOM) официально объявило о начале очередной серии.

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