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Визитку Путина времен его работы в Петербурге выставили на аукционе

Визитку Путина времен его работы в Петербурге выставили на аукционе

Визитную карточку действующего президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

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