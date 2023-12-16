Визитку Путина времен его работы в Петербурге выставили на аукционе

Визитную карточку действующего президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии