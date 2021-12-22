В Смольном задумались об укрупнении муниципальных образований Петербурга в будущем

В перспективе властям Петербурга стоит подумать о возможности укрупнения муниципальных образований. Такое мнение 22 декабря высказал глава комитета финансов Алексей Корабельников во время заседания фракции «Единая Россия» в Мариинском дворце.
В перспективе властям Петербурга стоит подумать о возможности укрупнения муниципальных образований. Такое мнение 22 декабря высказал глава комитета финансов Алексей Корабельников во время заседания фракции «Единая Россия» в Мариинском дворце.
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