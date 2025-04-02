Всем тем чудикам, кто думает, что искусственный интеллект уничтожит программирование посвящается.

Взято из открытых источников. Это уже не первая статья на эту тему, но народ в комментариях все никак не успокоится и подавляющая его часть считает, что изучать программирование нет никакого смысла, так как его полностью заменит ИИ.
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