Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
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Всем тем чудикам, кто думает, что искусственный интеллект уничтожит программирование посвящается.

Всем тем чудикам, кто думает, что искусственный интеллект уничтожит программирование посвящается.

Взято из открытых источников. Это уже не первая статья на эту тему, но народ в комментариях все никак не успокоится и подавляющая его часть считает, что изучать программирование нет никакого смысла, так как его полностью заменит ИИ.

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