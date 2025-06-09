📌⚡️Перспективная БМП XM30 для замены M2A2/A3 Bradley успешно прошла критический анализ конструкции, заявляет разработчик General Dynamics Land Systems (GDLS).
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📌⚡️Перспективная БМП XM30 для замены M2A2/A3 Bradley успешно прошла критический анализ конструкции, заявляет разработчик General Dynamics Land Systems (GDLS).