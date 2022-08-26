Дожди и похолодание ожидают уссурийцев в выходные (интерактивная метеокарта)

Заключительные выходные лета преподнесут уссурийцам сырость. Приближающийся циклон прольется дождями и остудит воздух, предупредили ИА UssurMedia синоптики "Примпогоды".
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