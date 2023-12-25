Ждите атаки "уродцев" под Новый год? Русские города снова под ударом врага

"Взрывная" угроза беспилотников зависит от их массового производства Украиной. Под конец года наш противник одумался и направил все свои силы на достижение минимальной цены БПЛА, который, худо-бедно, но сможет летать и нести с собой взрывчатку.
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