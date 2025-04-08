Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане выросло до 58

www.globallookpress.com/ZUMAPRESS.com Не менее 58 человек погибли в результате обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго в Доминиканской Республике, сообщает газета Listin diario со ссылкой на директора центра по чрезвычайным ситуациям (COE) Хуана Мануэля Мендеса.