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Царьград

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Африка бедная не для всех: Только в ЮАР проживают почти 40 тысяч долларовых миллионеров

Африка бедная не для всех: Только в ЮАР проживают почти 40 тысяч долларовых миллионеров

Британское издание Daily Express со ссылкой на данные инвестиционной консалтинговой компании Henley & Partners представило рейтинг африканских стран по числу проживающих в них миллионеров.

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