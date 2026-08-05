Иран согласовал с Оманом открытие Ормуза, Трамп торопится объявить об этом Ормузский пролив может быть открыт уже в среду, 5 августа, утверждает .
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Иран согласовал с Оманом открытие Ормуза, Трамп торопится объявить об этом Ормузский пролив может быть открыт уже в среду, 5 августа, утверждает .
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