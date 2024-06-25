Скарлетт Йоханссон подтвердила, что она примет участие в следующем фильме “Мир Юрского периода”В начале этого года появились сообщения о том, что бывшая “Черная вдова” MCU Скарлетт Йоханссон ведет переговоры об участии в следующем фильме “Мир Юрского периода”.