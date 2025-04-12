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США потребовали от Киева передать контроль над российскими газопроводами, идущими через Украину в Европу

США потребовали от Киева передать контроль над российскими газопроводами, идущими через Украину в Европу

Хотя официально детали вчерашних очередных американо-украинских переговоров по поводу заключения так называемой ресурсной сделки не оглашаются, дотошные американские журналисты разных изданий кое-что узнали.

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