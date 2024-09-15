❗️ В Аксае Ростовской области загорелся склад стройматериалов. Из-за ветра огонь перекинулся на частные домовладения, сообщает МЧС.
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❗️ В Аксае Ростовской области загорелся склад стройматериалов. Из-за ветра огонь перекинулся на частные домовладения, сообщает МЧС.
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