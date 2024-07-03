В канцелярии Эрдогана прокомментировали возможный визит Путина

АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит на дипломатической повестке Анкары и Москвы, но предварительные даты пока неизвестны, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.
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