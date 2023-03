flickr.com | The White House from Washington, DC / Public Domain Статья New York Times о причастности некой «проукраинской группировки» к терактам на «Северных потоках» не вышла бы без разрешения Белого дома, поскольку все западные СМИ находятся под контролем США, заявил американский журналист Джон Вароли.