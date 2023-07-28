Мнения о роли Стрелкова в событиях 2014 года очень неоднозначные, противоречивые и порой диаметрально противоположные.
Кто такой Стрелков?
Комментарии
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Владимир Афанасьев
этот ублюдок мало убежал из Славянска с группой своих подельников, буквально бросив остальных, но по приходу в Донецк уговаривал Захарченко сложить оружие и не сопротивляться.
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10 час.
Борис Иванович Назаров
Господа ! Хаять что-то можно любого-особо коллективным образом ! Так что-то не верится во всём этом !-БОРИС
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10 час.
59
Забыли котлы иловайский, дебальцевский?! Кто не дал тогда хохлопидоров удавить..? Делайте выводы!
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7 час.
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