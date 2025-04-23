В продающихся на маркетплейсах кремах обнаружили бензол

Роспотребнадзор обнаружил бензол в креме для ухода за кожей Effaclar Duo от La Roche-Posay. Об этом 23 апреля на своей странице в соцсетях написал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
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