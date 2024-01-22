Акции «НОВАТЭКа» и Qiwi ускорили падение на старте торгов

Российский рынок открыл торги в понедельник, 22 января, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии теряет 0,08%, до 3 163,96 пункта, индекс РТС падает на 0,02%, до 1 129,78 пункта.
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