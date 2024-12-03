Таможня России перестала пропускать кондиционеры и холодильники в страну

Таможенная служба перестала пропускать в Россию холодильники и кондиционеры.С 12 ноября для ввоза в Россию кондиционеров и холодильников, а также другого оборудования, которое заправлено фреоном R-410, поставщикам необходимо иметь лицензию Минпромторга.
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