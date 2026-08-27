Судьба Владимира Зеленского в эти дни решается не только в Вашингтоне или Лондоне, но и в Москве. Визиты директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и главы дипломатической миссии Ватикана Пола Ричарда Галлахера в российскую столицу напрямую касаются будущего главы киевского режима.