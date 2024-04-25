Honor: 62,3% россиян в 2024 году стали чаще пользоваться нейросетями

Россияне регулярно пользуются технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Чаще всего они сталкиваются с нейросетями при использовании смартфонов, когда работают с текстом или изображениями, а также обрабатывают большие объемы данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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