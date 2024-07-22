РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Чтоб байдена совсем не нашли и могильная плиту во время изготовлена....В США пытаются на...
  • Георгий Михалев
    Да, все могло произойти, могли и замочить деда.Конгрессвумен Боб...
  • лина любимцева
    Нужно быть идиотом. чтобы поддержать Харрис, которая  ТАКОЙ ЖЕ ПОЗОР АМЕРИКИ, КАК И БИДОН!!.... Повывелись нормальные...Крупнейший спонсо...

Демократы заявили, что хотят провести открытый процесс выбора замены Байдена

Демократы заявили, что хотят провести открытый процесс выбора замены Байдена

Global Look Press/Xinhua/Aaron Schwartz Демократы в Конгрессе США заявили о необходимости проведения открытого процесса выбора кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах вместо главы страны Джо Байдена, а не "быстро назначить" его преемникам вице-президента Камалу Харрис, сообщает телеканал NBC News 21 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх