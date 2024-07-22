Демократы заявили, что хотят провести открытый процесс выбора замены Байдена

Global Look Press/Xinhua/Aaron Schwartz Демократы в Конгрессе США заявили о необходимости проведения открытого процесса выбора кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах вместо главы страны Джо Байдена, а не "быстро назначить" его преемникам вице-президента Камалу Харрис, сообщает телеканал NBC News 21 июля.
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