Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Чернявых у нас в роду не было, значит нагуляла!

Чернявых у нас в роду не было, значит нагуляла!

В клане Лыковых первым всегда рождался мальчик. И хотя все прекрасно понимали, что повлиять на пол ребенка заранее никак нельзя, все равно из поколения в поколения клали под подушку топор, а кровать обязательно ставили изголовьем на север.

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Комментарии
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мария тинус
Изначальную тему высосали из пальца. Что значит &quot;в нашем роду таких не было&quot;? Свёкры пупом земли себя возомнили? Наследники могут пойти генами как в отцову родню (деды, бабки, седьма вода на киселе), так и в материнскую. Хрень какую-то написал автор, пытаясь копировать деревенский язык.
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