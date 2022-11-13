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НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Нэшвиллу», «Колорадо» победил «Каролину», «Монреаль» одолел «Питтсбург», «Вегас» проиграл «Сент-Луису»

«Нэшвилл» победил «Рейнджерс» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флорида» проиграла «Эдмонтону» (2:4), «Питтсбург» уступил «Монреалю» (4:5 ОТ), «Колорадо» был сильнее «Каролины» (4:1).

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