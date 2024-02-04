Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Госпереворот в России? Пиши план: Берём физика, бьюти-блогера и позоримся по полной

Госпереворот в России? Пиши план: Берём физика, бьюти-блогера и позоримся по полной

Царьград Борис Надеждин Читать передовицы западной прессы очень интересно. Это всё равно, что смотреть "Красную жару" с Арни Шварценеггером, где он старательно выговаривает русские буквы.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
.....смешно.....уж у лёхи сисяна и бабла было побольше и популярности......и где сейчас лёха????))))))))
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8 час.
Балу -
Ничего не добился ни в физике, ни в политике... Не везёт России на &quot;царей-Борисов&quot;... Или &quot;царям-Борисам&quot; не везёт в России?...
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7 час.
Неизвестно Неизвестно
Реклама Надеждина продолжается? Зачем?
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