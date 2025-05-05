В мае жители СВАО смогут бесплатно привить питомцев от бешенства по четырём адресам

График работы пунктов вакцинации от бешенства в мае разместил Комитет ветеринарии на портале mos.ru. Специалисты государственной ветслужбы в СВАО будут ждать хозяев и их питомцев на ветстанции на улице Кондратюка, в Бабушкинской ветлечебнице в Хибинском проезде и на ветеринарных участках «Отрадное» и «Северный».