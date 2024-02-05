Уполномоченный по провам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поделилась сведениями о том, что руководство киевского режима проигнорировало Москву, когда та запрашивала сведения о происшествии с бортом Ил-76, который занимался перевозкой пленённых боевиков ВСУ.