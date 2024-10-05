Свищев призвал посольство РФ отреагировать на оскорбления россиян в Финляндии

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что посольство России в Финляндии должно отреагировать на оскорбления российских футболистов финского "Яро" Сергея Еременко и Сергея Лазарева во время матча национального чемпионата против ТПС, передает "Матч ТВ".