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Свищев призвал посольство РФ отреагировать на оскорбления россиян в Финляндии

Свищев призвал посольство РФ отреагировать на оскорбления россиян в Финляндии

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что посольство России в Финляндии должно отреагировать на оскорбления российских футболистов финского "Яро" Сергея Еременко и Сергея Лазарева во время матча национального чемпионата против ТПС, передает "Матч ТВ".

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