Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина

Во время произошедшей 28 февраля встречи президента США Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского глава Белого дома потребовал перестать произносить критику в адрес президента РФ Владимира Путина.
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