Брейкер Мирослав Чернов из Химок выиграл золото на Спартакиаде народов России

Житель Подмосковья Мирослав Чернов стал победителем турнира по брейкингу на II летней Спартакиаде народов России среди сильнейших атлетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генпрокуратура Ро...
- СТ Глава МИД Эстонии...
- ВС Главой Калинингра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым