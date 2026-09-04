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Брейкер Мирослав Чернов из Химок выиграл золото на Спартакиаде народов России

Брейкер Мирослав Чернов из Химок выиграл золото на Спартакиаде народов России

Житель Подмосковья Мирослав Чернов стал победителем турнира по брейкингу на II летней Спартакиаде народов России среди сильнейших атлетов.

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