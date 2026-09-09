Мирный План . опять зерно і світло. Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Недостатки Тота: ...
- Недостатки Тота: ...
- Недостатки Тота: ...
Фрау Меркель экс-канцлер прямым текстом говорит, что любые переговоры Запад использовал и будет использовать не для налаживания сотрудничества с Российской Федерацией, а для её торможения – в том числе в разрешении украинского кризиса.