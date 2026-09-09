Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Мирный План ... опять зерно і світло.

Мирный План ... опять зерно і світло.

Мирный План . опять зерно і світло. Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.

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ШКИПЕР

Фрау Меркель экс-канцлер прямым текстом говорит, что любые переговоры Запад использовал и будет использовать не для налаживания сотрудничества с Российской Федерацией, а для её торможения – в том числе в разрешении украинского кризиса.